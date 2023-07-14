Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminde şehit olan Malatyalı 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Kent merkezindeki anma töreni ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri Malatya'da unutulmadı

15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt mezarı başında anıldı

MALATYA - Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminde şehit olan Malatyalı 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Kent merkezindeki anma töreni ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminin 8. Yıl dönümünde vatan için şehit düşen kahramanlar mezarlar başında anılıyor. O kara gecede şehit düşen Malatyalı Şehit Fuat Bozkurt Malatya Şehir Mezarlığı, şehit Engin Tilbaç Pütürge'nin Nohutlu Mahalle mezarlığı, Şehit Zekeriya Bitmez ise Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi mezarlığında gerçekleştirilen anma programları ile dualar ile anıldı.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda gerçekleşen anma programına Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Av. Umut Yalçın, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Badem, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile gaziler, şehit yakınları ve askeri ve polis erkanı katıldı.

Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz Şehitleri için duaların yapıldığı törende Vali Şahin ve protokol tarafından Bozkurt'un kabrine karanfil bırakıldı.

Çıkışta açıklama yapan Vali Hulusi Şahin, 15 Temmuz Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiklerini belirterek, 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz şehitlerini anacaklarını söyledi.