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15 Temmuz Şehitleri İçin Türkiye Genelinde Sela Okundu

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15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında, Türkiye genelindeki 90 bin camide şehitler için sela okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, saat 00.13'te camilerden aynı anda sela okundu. İstanbul'un simgelerinden olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde sela sesleri yükseldi.

15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılında, Türkiye genelindeki 90 bin camide şehitler için sela okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, saat 00.13'te camilerden aynı anda sela okundu. İstanbul'un simgelerinden olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde sela sesleri yükseldi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8'inci yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi. İstanbul'un tarihi simgelerinden Ayasofya ve Sultanahmet Camii'de de sela okundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Darbe Girişimi 15 Temmuz Türkiye Güncel Haberler

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