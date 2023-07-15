15 Temmuz şehitleri için anma törenleri düzenlendi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak ile Metin Arslan için Sakarya ve Karabük'te anma töreni düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevdeyken darbe girişimini bastırmaya çalışırken çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Serdar Gökbayrak, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Hanlı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Karabük Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen polis memuru Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak ile Metin Arslan için Sakarya ve Karabük'te anma töreni düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevdeyken darbe girişimini bastırmaya çalışırken çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Serdar Gökbayrak, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yer alan Hanlı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Şehidin mezarına, Kur'an'ı Kerim okuması ve dua edilmesinin ardından karanfil bırakıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı kısa konuşmada, "Canını hiçe sayarak 15 Temmuz'da ebediyete intikal eden şehitlerimizden Allah razı olsun, gazilerimizden Allah razı olsun. Bizlere de bu şuurla hizmet etmeyi nasip eylesin." dedi.

Vali Kaldırım ayrıca beraberindeki protokol üyeleriyle şehidin ailesini ziyaret etti, eşine Türk bayrağı ve Kun'an-ı Kerim hediye etti.

Törene, şehidin annesi, babası, kardeşleri, eşi ve çocuklarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Arifiye Kaymakamı Bekir Dıngırcı, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Müftüsü Mehmet Aşık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında ayrıca Tarihi Orhan Gazi Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Karabük

Karabük Valiliğince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen polis memuru Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve protokol üyeleri, şehidin ailesiyle dua ederek mezara karanfil bıraktı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca şehitler anısına Karabük Valiliği Şehitler Fidanlığına fidan dikildi, mevlit okundu ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.