Haberler

Gölyaka'da 15 Temmuz Anma Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce öğle namazı öncesinde Merkez Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin ardından duaların şehitlerin ruhlarına armağan edilmesiyle sona eren programa, Kaymakam Mehmet Bircan, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Abdulsamet Çelik, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, İlçe Emniyet Amiri Başkomser Mesut Lafcı, kurum ve daire müdürleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program sonunda, Gölyaka Belediyesi tarafından lokma tatlısı ikram edildi.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! 'Haluk'a borç verdim' dediği rakam öyle böyle değil

Haluk'u satan satana! Bir darbe de gözaltındaki Ece'den geldi

Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Fatma Soydaş, 'Zebani Efe' ile aşk yaşamaya başladı

Sevgilisini görmeniz lazım! Lakabı da tipi de bomba

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor