15 Temmuz Şehitleri 10. Yıl Dönümünde Kabirleri Başında Anıldı

ANKARA'da 15 Temmuz şehitleri darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, kabirleri başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, şehit yakınları ve gaziler, polisler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törende İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim de okunan törende Ankara Müftüsü Hasan Çınar şehitler için dua etti. Bakan Mustafa Çiftçi, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı ve şehit ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Çiftçi, babasıyla birlikte şehitliği ziyaret eden 6 yaşındaki Ömer Halis ile de fotoğraf çektirip, sohbet etti.

'BU VATAN BİZİM'

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit olan Sümer Deniz'in babası Hüseyin Deniz, "Bunlar olmasa bu memleket de olmazdı. Hainler memleketi parçalamak için ellerinden gelen her türlü kötülüğü yaptılar. Hainler içimize sızmış. Bizim verdiğimiz vergilerle, silahları bize, vatandaşına karşı kullandı bu hainler. Onların yeri yurdu yok ama bizim yerimiz yurdumuz var. Bu vatan bizim. Biz bu vatanı ölünceye kadar bekleyeceğiz. Her zaman da şehit veririz. Her zaman hazırız" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Selim Cansız'ın kızı Defne Cansız (13) da babası için, "Çok güzel bir babaydı. En iyisiydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı