15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza: 1 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle, köprüden Anadolu Yakası'na geçiş yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy Viyadüğü üzerinde saat 08.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na seyir halinde olan 3 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Otomobil sürücüleri kazayı burunları dahi kanamadan atlatırken, Pınar Felek adlı bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alan polis, Anadolu Yakası'na geçiş trafiğini durdurdu. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, otomobillerin kaza yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.