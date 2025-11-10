15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yurttaşlar Araçlarından İnerek Atatürk'ü Andı

Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87. yılında yurttaşlar 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te İstanbul'da saygı duruşu gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yurttaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Sirenlerin çaldığı o anlarda köprüde görevli polisler de selam durarak saygı duruşunda bulundu.