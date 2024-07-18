Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Yol Vermeme Tartışması

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma inatlaşmaya dönüştü. Tartışma sırasında sürücüler tehlikeli hareketler sergileyerek diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma inatlaşmaya dönüştü. İki sürücü arasındaki inatlaşma trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü birbirine yol vermeyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede inatlaşmaya dönüştü. Sürücülerden biri hızla sağ şeritten sol şeride geçerek trafikte ilerleyen sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sol şeritte ilerlediği sırada diğer aracın önüne geçen araç trafik güvenliğini de riske attı. Sürücülerin trafikteki tehlikeli inatlaşması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafikte hızlı bir şekilde ilerlediği ve birbirlerine yol vermediği anlar görülüyor. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüler bir süre trafikte ilerledikten sonra gözden kayboluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

15 Temmuz Güncel Haberler

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

Yunan şarkıcı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı ateş püskürdü: Bu şehrin sınırlarını terk et

 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
title