İstinye'de 15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden şüpheli yakalandı

SARIYER İstinye'de 15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin 1 yıl önce de 3 ayrı camiye zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Olay, Sarıyer'deki İstinye Mezarlığında 13 Ağustos Çarşamba günü sabah saat 07.00'de meydana geldi. Mezarlıkta bir kişinin çevreye zarar verdiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine giden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada 15 Temmuz şehitlerinden Fatih Satır'ın mezarının tahrip edildiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda mezarlığa elinde kazma kürekle giren bir kişinin görüntüsüne ulaşıldı. Kısa sürede kimliği belirlenen şüphelinin evine baskın yapıldı; ancak şüpheli evde bulunamadı.

MEZARLIK ÖNÜNDE YAKALANDI POLİSE DİRENDİ

Akşam saatlerinde devriye gezen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aynı şüphelinin mezarlık önünde kazma kürekle beklediğini belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Polis ekiplerine direnen, başını polis aracına vurarak kendisine zarar vermeye çalışan şüpheli kaçmaya çalıştı. Bölgeye takviye ekiplerin gelmesi üzerine şüpheli Tuna D. gözaltına alındı.Şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Borsasında mücadele verirken açılan ateş onucu vurularak şehit olan bilgisayar mühendisi 26 yaşındaki Fatih Satır'ın mezarını tahrip ettiği belirlendi. Darbecilere karşı mücadele verirken şehit düşen Fatih Satır'ın ismi bölgedeki bir okula verilmişti.

DAHA ÖNCE DE 3 CAMİYE ZARAR VERMİŞ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Tuna D.'nin 20 Ekim 2024'te de Sarıyer Poligon Camii, İstinye'de bulunan Neslişah Sultan Camii ve Yeniköy Camiine zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin poliste daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin olay sırasında alkollü olmadığı belirlenirken, psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtildi. Şüphelinin ifadesinde polis ekiplerine, olay sırasında ne yaptığını hatırlamadığını söylediği bilgisi de edinildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.