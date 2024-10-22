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15 Temmuz şehidinin ağabeyinden "Diğer cihanda da iki elimiz yakasında olacak" mesajı

15 Temmuz şehidinin ağabeyinden
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıktığı İstanbul'da tank altında kalarak şehit olan Engin Tilbaç'ın (16) ağabeyi Mehmet Tilbaç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Hakkımızı helal etmiyoruz.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıktığı İstanbul'da tank altında kalarak şehit olan Engin Tilbaç'ın (16) ağabeyi Mehmet Tilbaç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Hakkımızı helal etmiyoruz. Diğer cihanda da iki elimiz yakasında olacak. Duyduk, sevindik, mutlu olduk. Böyle ölmesini istemezdik, daha fazla sürünseydi keşke." dedi.

Darbe girişimi gecesi İstanbul Sultangazi'de şehit olan Tilbaç'ın ağabeyi Mehmet Tilbaç, AA muhabirine, kardeşinin şehadetinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Kardeşinin henüz 16 yaşında İstanbul'da darbe girişimini protesto ederken şehit düştüğünü anlatan Tilbaç, yaşadıklarının halen dün gibi akıllarında olduğunu ifade etti.

"Diğer cihanda da iki elimiz yakasında olacak"

Tilbaç, kardeşinin genç yaşta şehit olmasının acılarını katladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kardeşimle ikiz gibiydik, birbirimizden ayrılmazdık ancak bu hain FETÖ kardeşimi bizden aldı. Vatan sağ olsun. (FETÖ elebaşının ölümü) Duyduğumuza sevindik, az da olsa yüreğimize su serpildi. Milletimiz ondan kurtuldu. O çok can aldı. Öbür dünyada da Allah belasını versin. Çünkü onca mazlumun, insanın hayatını karattı, canlarını aldı. Anneleri, babaları buruk bıraktı. Benim annem ve babam halen kötü durumdalar. Hakkımızı helal etmiyoruz. Diğer cihanda da iki elimiz yakasında olacak. Duyduk, sevindik, mutlu olduk. Böyle ölmesini istemezdik, daha fazla sürünseydi keşke. Allah devletimize zeval vermesin. Bizler bu çatı altında yaşıyoruz, hepimiz bir ve beraberiz."

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Darbe Girişimi 15 Temmuz İstanbul Güvenlik Güncel

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