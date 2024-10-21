15 Temmuz şehidinin ağabeyi, FETÖ elebaşı Gülen'e hakkını helal etmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini engellemek için sokağa çıktığı Ankara'da helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen 31 yaşındaki Fuat Bozkurt'un ağabeyi Fatih Bozkurt, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "O kadar ocağı söndürdü ki kurban olduğum Allah onun cezasını inşallah bizim haklarımızla beraber öbür tarafta verecek. İnşallah çeker, sürüm sürüm sürünsün." dedi.

Ankara'da özel şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışırken darbe girişimi gecesi şehit düşen Fuat Bozkurt'un ağabeyi Fatih Bozkurt, AA muhabirine, kardeşinin şehadetinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acısını ilk günkü gibi yüreğinde hissettiklerini söyledi.

Kardeşinin Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düştüğünü hatırlatan Bozkurt, yaşadıklarının halen dün gibi akıllarında olduğunu ifade etti.

FETÖ'ye yıllardır kin kustuğunu anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Kim olursa olsun vatan hainiyse öbür tarafta illaki cezasını çekecektir, illaki ettiğini bulacaktır. Başka hiçbir şey demiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Kim olursa olsun işin ucunda vatan varsa, Allah sevgisi varsa, ona zarar verecek kim olursa olsun babam da olsa, evladım da olsa ben hakkımı helal etmem. Öbür dünyada cezasını çekecektir inşallah. Kurban olduğum Allah'ın adaleti büyüktür her zaman. O, en iyisini bilir."

Fetullah Gülen'in birçok aileye büyük acılar yaşattığını belirten Bozkurt, "O kadar ocağı söndürdü ki kurban olduğum Allah onun cezasını inşallah bizim haklarımızla beraber öbür tarafta verecek. İnşallah çeker, sürüm sürüm sürünsün. Kim olursa olsun onları kim desteklediyse, kim yanında olduysa, kim vatan için en ufak bir ihanette bulunduysa Allah bin belasını versin. Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.