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FETÖ'nün darbe girişiminde şehit Ömer Takdemir kabri başında anıldı

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit Ömer Takdemir kabri başında anıldı
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da şehit olan Ömer Takdemir, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, şehit yakınlarına bayrak ve plaket verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da şehit olan Ömer Takdemir, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki kabri başında anıldı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında ilk olarak Çubuk Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Programda, Camii Kebir İmamı Uğur Arslan tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş, törende şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra şehit Takdemir'in Yakuphasan Mahallesi'ndeki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ayrıca, şehit yakınları ve 15 Temmuz gazilerine Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve plaket verildi.

Bakır, programda yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim, aileleri başta olmak üzere hepimize onların şefaatini nasip etsin. Bizleri de şehitlerimizin emanetine sahip çıkan kullarından eylesin." dedi.

Demirbaş da şehit Takdemir'i ve 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşları rahmetle andıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz şehidimiz Ömer Takdemir'i ziyaret ettik. O gece bu vatan için gençlerimiz, büyüklerimiz tankların önüne yatarak büyük bir destan yazdı. Tek vatanımız, tek bayrağımız ve tek ezanımız için Türk milletinin nasıl birlik olduğunu tüm dünya gördü. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun."

Programa, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Soner Asıl, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Satılmış Ezandemir, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, kurum temsilcileri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
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