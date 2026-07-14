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FETÖ darbe girişiminde şehit Metin Arslan Karabük'te anıldı

FETÖ darbe girişiminde şehit Metin Arslan Karabük'te anıldı
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15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan Metin Arslan, Karabük Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programla anıldı. Vali Oktay Çağatay ve protokol üyeleri, şehidin ailesiyle birlikte mezara karanfil bıraktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan, Karabük'te mezarı başında anıldı.

Karabük Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, Vali Oktay Çağatay, protokol üyeleri ve şehidin ailesi mezara karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri, 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden anne Şazi ile 10 Ekim 2020'de vefat eden baba Zeki Arslan'ın mezarlarına da karanfil bıraktı.

Programa, Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, şehidin ablaları Fatma Arslan Ataman ve Nurcan Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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