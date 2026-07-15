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15 Temmuz şehidi Ufuk Baysan Düzce’de anıldı

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15 TEMMUZ 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'de mezarı başında anıldı.

15 TEMMUZ 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, Düzce'de mezarı başında anıldı.

Düzce'de, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde şehitler için anma programı düzenlendi. Düzce Şehitliği'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programın ardından, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'nin Beyköy beldesindeki mezarı ziyaret edildi. Düzenlenen törene şehidin annesi Hanife Baysan, babası Ramazan Baysan, Düzce Valisi Mehmet Makas, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ufuk Baysan, mezarı başında dualarla anıldı.

Kabir ziyaretinin ardından Düzce Valisi Mehmet Makas ve beraberindeki heyet, Şehit Ufuk Baysan'ın babaevini ziyaret etti.

Haber : Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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