15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz, Batı Trakya'da Anıldı

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesinin foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'daki Menetler köyünde anıldı.

Cambaz'ın doğduğu yer olan Gümülcine'ye bağlı Menetler köyü camisinde düzenlenen mevlit programına, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Muavin Konsolosu Barış Çulha'nın yanı sıra çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Başkonsolos Ünal, mevlidin ardından yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin temelini sarsmak istediler ama sarsamadılar. Ne kadar sağlam olduğumuzu bu vesileyle görmüş olduk." dedi.

Müftü Şerif de konuşmasında, Türkiye'de Mustafa Cambaz'ın anısının yaşatıldığını belirterek, "Bizler Batı Trakya'da Cambaz'ın anısına ne kadar sahip çıkıyoruz, daha çok sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İskeçe Müftülüğü de tüm 15 Temmuz şehitlerini anmak için İskeçe ve köylerdeki camilerde programlar düzenledi.