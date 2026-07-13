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Ali İnci'den 15 Temmuz etkinlikleri açıklaması

Ali İnci'den 15 Temmuz etkinlikleri açıklaması
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AK Parti Sakarya Milletvekili ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

15 Temmuz Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda konuşan İnci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye'deki darbe süreçlerinden bahseden İnci, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara değindi.

İnci, o gün sıkılan kurşunlarla 253 kişinin şehit, 2 binin üzerinde kişinin de gazi olduğunu ifade ederek, milletin fedakarca demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını kaydetti.

Yaşananları anlatan sunumlar yapacaklarını aktaran İnci, 15 Temmuz'da Sakarya halkının gösterdiği fedakarlıklara değindi.

İnci, 15 Temmuz'da her parti ve kesimden insanın meydanlarda olduğunu vurgulayarak, etkinlikler kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacağını, 17 Temmuz'da cuma namazının ardından Şeyh Edebali Camisi'nde aşure dağıtılacağını kaydetti.

Spor kompleksi alanında yapılacak programda, o gece darbe girişimine karşı mücadele eden kişilerin konuşma yapacağını belirten İnci, hafta boyunca sürecek etkinliklerde kentte 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflara yönelik ödüllü yarışma düzenleyeceklerini, seçilen fotoğrafları da gelecek yıl yapılacak programda sergileyeceklerini ifade etti.

İnci, 10 yaş grubuna yönelik ödüllü futbol turnuvası düzenleyeceklerini aktararak, dernek bünyesinde kurdukları spor kompleksinden halkın istifade edebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
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