15 Temmuz Derneği şehit yakını 100 öğrenciye burs verecek

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 2025-2026 eğitim döneminde şehit yakını toplam 100 öğrenciye burs imkanı sağlayacaklarını bildirdi.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Turunç, bu programın her yıl artarak ve düzenli yürütüldüğünü söyledi.

Turunç, "Bu yıl üniversite düzeyinde 60, ilk ve ortaöğretim düzeyinde ise 40 olmak üzere toplam 100 öğrenciye burs imkanı sağlanacak." dedi.

Hayırsever iki kuruluşun katkılarıyla bursların sağlandığını dile getiren Turunç, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıllarda daha fazla öğrencimize, şehit ve gazi çocuklarına ulaşmak suretiyle çocuklarımızın eğitimine katkı sunmuş olacağız. Hem bir kardeşlik ve insanlık vazifesini yerine getirmiş olacağız hem de çocuklarımızın başarısına bir katkı sunmuş olacağız. Çünkü bu ülkeyi ve dünyayı iyi yetişmiş insanlar yönetirse, insanca bir bakış açısıyla dünyayı yönetmeye kalkarlarsa dünya daha güzelleşir."

Turunç, şehit ailelerinin katılımıyla bu yıl da Antalya'da kamp düzenleneceğini, İstanbul'da yaşayan 40 şehit çocuğu için Heybeliada'da kamp yapılacağını, bu yıl 13 ülkede çeşitli programlar gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

15 Temmuz Derneği Başkan Vekili ve Şekerli Vakfının kurucularından Ahmet Şekerli ise Osmanlı döneminden bu yana toplumun vakıf ve dernek kültürüne duyarlı olduğunu anlattı.

Şekerli, vakıf olarak, önce şehit ailelerine, sonraki yıllarda da gazi yakınlarına burs vermek üzere bütçeleme yaptıklarını dile getirerek, "Aynı zamanda 15 Temmuz Derneği tarafından da böyle bir çalışma ön plana alınınca Vakfımız 15 Temmuz şehit aileleri ve yakınlarına belli bir adette destek olmayı öngördü. Vatanına canını feda etmiş insanların evlatlarıyla beraber olmak, onlara hizmet etmek bizim için de ayrıca büyük bir şeref." diye konuştu.