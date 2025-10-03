15 Temmuz Derneği, Öğrencilere Burs Programı Düzenleyecek

15 TEMMUZ Derneği, öğrencilere her yıl düzenli olarak verdikleri burs programında bu yıl yapılacak düzenlemelerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "İki şirketimizin katkılarıyla bu 100 öğrencimize önümüzdeki yıllarda inşallah bu sayıyı daha da artırmak suretiyle daha fazla öğrencimize şehit çocuklarına, inşallah gazi çocuklarına da ulaşmak suretiyle çocuklarımızın eğitimine katkı sunmuş olacağız. Çünkü bu ülkeyi ve dünyayı iyi yetişmiş insanlar yönetirse, insanca bir bakış açısıyla dünyayı yönetmeye kalkarlarsa dünya daha da güzelleşir" dedi.

15 Temmuz Derneği, şehit yakını öğrencilere verilen burslara bu yıl yapılacak desteklerle ilgili 15 Temmuz Derneği Yönetim binasında basın toplantısı yapıldı. Toplantıya 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkanvekili Ahmet Şekerli, dernek yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

'100 ÖĞRENCİMİZE BURS VERECEĞİZ'

15 Temmuz Derneği tarafından 2025- 2026 eğitim döneminde burs yardımı alacak üniversite öğrencisi sayısı 60, ilkokul-ortaokul-lise öğrencisi sayısı 40, toplam öğrenci sayısı ise 100 kişi olarak belirlendi. Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bugün burada özellikle 100 şehit çocuğuna verilecek burslarla alakalı Şekerli Vakfının zaten Ahmet bey kendisi Başkanvekilidir; bir işadamı olarak aile şirketinin yöneticisi olarak bir başka daha şirketimizin katkılarıyla Türk Altın Holding yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. İki şirketimizin katkılarıyla bu 100 öğrencimize önümüzdeki yıllarda inşallah bu sayıyı daha da artırmak suretiyle daha fazla öğrencimize şehit çocuklarına, inşallah gazi çocuklarına da ulaşmak suretiyle çocuklarımızın eğitimine katkı sunmuş olacağız. Çünkü bu ülkeyi ve dünyayı iyi yetişmiş insanlar yönetirse, insanca bir bakış açısıyla dünyayı yönetmeye kalkarlarsa dünya daha da güzelleşir" şeklinde konuştu.Turunç, "Önümüzdeki günlerde şehit ailelerimizle her yıl düzenlediğimiz Antalya'da bir kampımız var. 253 şehit ailesinin davet edildiği, bir işadamının katkısıyla yapılıyor. Tam 8 senedir ailelerle birlikte oluyoruz. Oradaki birlikteliğimizi 4 gün sürdürüyoruz"dedi.

'HEYBELİADA KAMPINDA 40 ŞEHİT ÇOCUĞUMUZLA BİRARADA OLACAĞIZ'

Turunç, "Ayrıca bir gençlik kampımız olacak adada, yine İstanbul'da yaşayan 40 tane şehit çocuğumuzun Kızılayın bir kampı var, Heybeliada'da bu kampta kendilerini misafir edeceğiz. Onları 3 gün misafir edeceğiz. Dışişleri Bakanlığımız, TİKA, Yunus Emre Vakfı, Maarif Vakfı gibi vakıflarlar da işbirliği yaparak, bir şehidimizin birinci dereceden yakını, 15 Temmuz gazimiz, bir de dernekten bir arkadaşın üçlü grup halinde, biraz önce adını söylediğim kurumların organizesiyle geçen sene 11 ülkeye gitmiştik; bu sene 13 ülkeye gideceğiz." diye konuştu.15 Temmuz Şehidi Köksal Karmil'in oğlu Mehmet Akif Karmil de programda bir konuşma yaptı. Karmil, "Bursla ilgili çok teşekkür ederim, umarım dediğiniz gibi geleceğimize dair şehit çocukları daha iyi yerlere gelebiliriz. Benim hedefimde havacılık yönetimi bölümündeyim şuan inşallah dört sene sonra lisans bittiğinde pilotaja geçiş yapmak Türk Hava Yollarında umuyorum o şekilde devam edeceğine inanıyorum" dedi.