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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi İstanbul Havalimanı'nda Açıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası çekilen fotoğraflar İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında çekilen 40 fotoğraf yer aldı. Sergi, yarın akşama kadar ziyaretçilere açık olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası çekilen fotoğraflar İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen sergide, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında çekilen 40 fotoğraf yer aldı. Sergi, yarın akşama kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Güncel

İstanbul Havalimanı Demokrasi Güncel Haberler

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