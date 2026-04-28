15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması'nın finali yapıldı

Bursa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması'nın Türkiye finali gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 15 Temmuz Derneği işbirliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kahramanlık Türkü ve Ezgileri Koro Yarışması'nın finali, Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Millet iradesine yönelik her türlü darbe girişimine karşı tarihsel farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, bölgelerinde birinci olan 5 güzel sanatlar lisesi, 2 Anadolu lisesi, 1 Anadolu imam hatip lisesi olmak üzere toplam 8 okuldan 111 öğrenci, finale kaldı.

Maarif Orkestrası eşliğinde farklı 3'er eser seslendiren korolardan Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri birinci, Kastamonu'dan Mustafa Kaya Anadolu Lisesi öğrencileri ikinci, Bayburt Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise üçüncü oldu.

Birincilik ödülü 3 günlük Bosna Hersek gezisi, ikincilik ödülü "Beylikten devlete Kütahya, Bilecik, Bursa kültür gezisi", üçüncülük ödülü ise Bursa kültür gezisi şeklinde açıklandı.

Öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenecek özel programla ödüllerini alacak.

"Türkiye'nin şu ana kadar kazandığı kazanımları elimizden alacaklardı"

15 Temmuz Derneği Genel Başkanı İsmail Hakkı Turunç, programın açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin arzu edilmeyen, beklenmeyen, hak edilmeyen menfur bir girişim olduğunu söyledi.

Turunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve cesareti, milyonlarca insanın darbe girişimine karşı çıkmasıyla kalkışmanın önlendiğini hatırlattı.

Hain darbe girişiminin başarılı olması halinde Türkiye'de kötü senaryoların yaşanacağını belirten Turunç, şunları söyledi:

"Demokratik haklarımızı elimizden alacaklardı. Türkiye'nin şu ana kadar net olarak kazandığı kazanımları elimizden alacaklardı. Maddi olarak kayıplarımız olurdu ama demokratik kayıplarımız, insan haklarına yönelik yıllar öncesinden bedel ödeyerek kazandıklarımız elimizden alındıktan sonra acaba ülkemizde insanca yaşayabileceğimiz bir ortam bulur muyduk? Bulamazdık."

Turunç, tankların altına yatıp kurşunlara göğüs gererek hain darbe girişiminin önlendiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tankların altına yatan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız oldu. Kurşunlara göğsünü açan, bu bir film sahnesi değildi. Gerçek hayatımızda hiçbir şekilde hak etmediğimiz şeyi yaşadık. Ne mutlu ki o gün gelecek nesillere bir miras olarak değil emanet olarak bayrağımızı, devletimizi ve tüm kazanımlarımızı bırakmak adına o gün meydanlara çıkan insanlara. İyi ki çıkmışlar, iyi ki çıkmışız. Şahsen o gün meydanlardaydım. Kafamın üzerinden, yanımdan kurşunlar geçti. Yanımda 13 kardeşim şehit, 47 kardeşim gazi oldu."

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Müşaviri Mehmet Türkmen de 15 Temmuz bilincini ayakta tutmak için farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Yarışmaya katılan öğrencileri, onları etkinliğe hazırlayan öğretmenleri tebrik eden Türkmen, "Kahramanlık türküleri ve ezgileri, tarihin, kadim geçmişin birçok destanı, birçok kahramanlık hikayesini ortaya koymuş, canıyla, kanıyla ortaya koymuş çok necip bir milletin fertleriyiz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet, gazilere hayırlı ömürler dileyerek, "Mehmet Akif Ersoy 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' demişti. Bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın ama yaşandığı zaman da milli birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacak şekilde kenetlenebilmek nasip olsun." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından yarışmaya katılan öğrencilere plaket verildi.

Yarışma, fotoğraf çekimiyle sona erdi.