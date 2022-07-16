15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen anma programına vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Anma programında konuşma yapan TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 15 Temmuz'da Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz demokrasisine, meclisine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Cumhurbaşkanına sahip çıktığını söyledi.

!5 Temmuz gecesi hainlerin emellerine ulaşsaydı belki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olmayacağını dile getiren Yayman konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Biz Hataylılar olarak biliyoruz ki Fetöcülerin Türkiye'yi nasıl bir iç savaşa sürüklemek istediklerini, sınırlarımızda hududu geçmek isteyen teröristlerin amacının ne olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Allah milletimize bu 15 Temmuz gecesinde kalkışma tarzı bir darbeyi bir daha yaşatmasın inşallah. Eğer bu millet o gün meydanlara çıkmasaydı, bizler abdestimizi alıp meydanlara gelmeseydik bugün bu meydanda olmayacaktık. Belki devletimiz Suriye'deki gibi yıllarca sürecek bir iç savaşla karşı karşıya kalacaktı."

Gündelik siyasi tartışmaların bir kenara bırakılıp 15 Temmuzu gençlere iyi anlatılması gerektiğini belirten Yayman, "Burada bayrağına vatanına sahip çıkan insanlarımız var ve bu insanlar var oldukça ilelebet var olmaya devam edecektir." dedi.

Program mehter marşı gösterisi ve yerel sanatçıların şehitler için söylediği türkülerle son buldu.

Programa TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kaymakam Mahmuthan Arslan, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Ahmet Erol Yiğitalp, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Özmen, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Dörtyol'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Anma Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi. Çaylı Caddesinde Atatürk Parkı önünde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri Türk bayraklarıyla Saat Meydanı alanına yürüdü.

Saat Meydanında oluşturulan tören alanında protokol üyeleri konuşmalar gerçekleştirdi.

Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oratoryo gösterisi gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Dörtyol Şubesi tören alanında vatandaşlara çorba ikramında bulundu.