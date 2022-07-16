15 Temmuz'da Filistinlilerin evlerinde lambalar sabaha kadar sönmedi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlğinden detaylar Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile röportaj Filistin halkının Türkiye'deki darbe girişimine verdiği tepkiyi değerlendiren Kudüslü Musa Hicaz ile röportaj KUDÜS (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlğinden detaylar Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile röportaj Filistin halkının Türkiye'deki darbe girişimine verdiği tepkiyi değerlendiren Kudüslü Musa Hicaz ile röportaj KUDÜS (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR - Kudüs'te yaşayan ve Türkiye ile uzun yıllardır bağları olan Filistinli Musa Hicazi, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı akşam Kudüs'teki Filistinlilerin evlerinde ışıkların sabaha kadar sönmediğini söyledi. Filistinliler, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı verilen mücadelede Türk milletiyle en fazla duygudaşlık kuran halkların başında geliyor. AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel Demokrasi Güncel Haberler

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