Hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7'inci yılında, İzmir'de binlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı. Konak Meydanı'nda Türk bayraklarıyla dolan vatandaşlar, etkinliğe İzmir Valisi, Ege Ordusu Komutanı ve siyasi temsilciler de katıldı. Program, konuşmalar, müzik ve gösterilerle gece boyunca devam edecek.

15 Temmuz anması İzmir'de başladı

İZMİR - Hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7'inci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, İzmir'de binlerce kişinin katılımıyla anılmaya başlandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Konak Meydanı alanını doldurdu.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe kalkışmasının bertaraf edilişinin 7'inci yılında, Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir'de de gerçekleşti. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı. İzmir'deki etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP milletvekilleri katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki programı canlı olarak led ekranlardan verilirken, program saygı ve İstiklal Marşı, ardından da Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı. Daha sonra Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ekibi Mehteran Konseri gerçekleşti.

Program gece saatlerine dek sürecek

Program çerçevesinde saat 21.30'da Vali Köşger konuşma yapacak. Konuşma sonrası Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu sancak teslimi töreni yapılacak. Ardından da protokol konuşmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı canlı olarak ekranlardan verilecek. Daha sonra Kahramanlık Türküleri konseri, zeybek gösterisi, semazen gösterisi, darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların yayınlanması, tüm camilerde aynı anda sela okunmasıyla gece boyunca devam edecek