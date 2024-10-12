Üye Girişi
Haberler

15. Sivas Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı

15. Sivas Tanıtım Günleri Kağıthane'de Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 15'inci Sivas Tanıtım Günleri, bu yıl ilk kez Kağıthane'de başladı. Etkinlikte 56 yöresel ürün ve birçok aktivite sunulacak.

BU yıl ilk kez Kağıthane'de gerçekleşen 15'inci Sivas Tanıtım Günleri etkinliği başladı. Sivas'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, yöresel ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen festival, Hasbahçe Mesire Alanı'nda 13 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Kağıthane Belediyesi, Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu iş birliğiyle gerçekleşen Sivas Tanıtım Günleri, 15'inci kez düzenleniyor. Etkinlik kapsamında 56 yöresel ürün ve 22 sivil toplum kuruluşu (STK) çadırı yer alıyor.

Sivas Tanıtım Günleri'nin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Sivas Platformu ile Sivas Konfederasyonu Başkanı İsmail Erdem, 26'ncı Dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, partilerin Sivas milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ile birçok vatandaş katıldı.

ÖZTEKİN: İSTANBULLULARA SİVAS'I YAKINDAN TANIMA FIRSATI SUNACAĞIZ

Etkinliğin açılışında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tüm İstanbulluları haftasonu Hasbahçe'ye davet ettiğini söyledi. Festivale gelen ziyaretçilerin çeşitli lezzetleri keşfedebileceğini ifade eden Öztekin, "Her yıl Yenikapı'da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri bu yıl ilk kez Kağıthane'de gerçekleşiyor. Belediyemiz, Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından düzenlenen Sivas'ın tarihinden kültürüne, turizm potansiyelinden yerel lezzetlerine kadar birçok unsurun yer aldığı bu etkinlik İstanbullulara Sivas'ı yakından tanıma fırsatı sunacak. Ziyaretçilerimiz Sivas'a özgü el sanatlarından yemeklerine, folklor gösterilerinden turistik tanıtımlara kadar birçok farklı aktiviteyi deneyimleme fırsatı bulacak. Etkinliğimiz bugün başladı ve Pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Tüm İstanbulluları bu güzellikleri deneyimlemeye Hasbahçe'ye davet ediyoruz. Dahası her hafta sonu burada farklı bir ilimizi tanıtacağız. Giresun, Hatay ve Bitlis illerimizin tanıtımları da aynı şekilde gelecek haftalarda burada gerçekleştirilecek. Tüm hemşehrilerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.

AKSOY: SİVAS'IN LEZZETLERİNİ HERKES TATSIN

12 yaşından beri dönercilik yaptığını belirten Melih Aksoy ise "5 senedir Sivas Tanıtım Günleri'nde yer alıyorum. Güzel bir organizasyon. Sivas'ı ve tüm insanlarımızı bir araya topluyor. Sivaslı olmayanlarda gelebilir. Biz Mevlana'nın torunlarıyız. 'Ne olursan ol, gel' derler ya biz de 'Kim olursa olsun gelsin' diyoruz. Farklı lezzetlerimizi herkes tatsın. Sivasımızı herkes tanısın" diye konuştu.

DEMİR: BU VESİLEYLE ANADOLUMUZA KAVUŞUYORUZ

"Festival sayesinde Sivas'a duyduğum özlemi gideriyorum" diyen Hasan Demir de "Ben daha önce Yenikapı'da düzenlenen etkinliğe geldim. Bu sene ilk kez Kağıthane'ye geliyorum. İstanbul'da yaşayan biri olarak bu tarz etkinlikler bizim çok hoşumuza gidiyor. Anadolu'daki özlemi kısmen de olsa burada gidermiş oluyoruz. Bizim için mutluluk verici oluyor. 4-5 sene boyunca gidemediğimiz Anadolumuza bu vesileyle kavuşuyoruz. Bütün İstanbul'u buraya davet ediyoruz. İstanbul'da hakiki köfte ve döner yiyemiyorum. Etkinlik sayesinde bunları daha doğal bir şekilde tatma şansımız oluyor" açıklamalarında bulundu.

YILDIZ: EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Her yıl severek geldiğini söyleyen Süleyman Yıldız ise "15 defa düzenlendiyse 14 defa gelmişimdir. Biz İstanbul'daki Sivaslılara hizmet için geliyoruz. 81 ilden herkes buraya gelsin. Hemşehirlilerimizi de görmüş oluyoruz. Sivas'ın köftesi meşhur. Kayserililer çıldıracak ama pastırmamız da meşhur. Pastırmanın coğrafi haritası artık Sivas'a ait. Kavurmamız, kangal köpeğimiz de meşhur. Pastırma, sucuk, et Sivas'tan alınır. Sivas Tanıtım Günleri'ne gelenler memnun, bizde onlardan memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her sene severek, isteyerek geliyoruz. Buraya gelip Sivas'ın ayrı ayrı lezzetlerini tatsınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat Gastronomi Kağıthane Turizm Güncel Sivas

IMF, Türkiye için yaptığı tahminde enflasyon ve işsizliğin düşeceğini vurguladı

IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrencinin 17 hocası var

 Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Bu kez fena geliyor! Meteoroloji çok net uyardı
Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü

Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.