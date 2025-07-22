15. Karakısrak Şenliği Trabzon'da Coşkuyla Kutlandı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bu yıl 15.'si gerçekleştirilen Karakısrak Şenliği'ne binlerce kişi katıldı. Şenlikte yerel sanatçılar, vefat eden Doğancılı sanatçı Çayan Hüseyin'in türkülerini seslendirdi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 15. Karakısrak Şenliği gerçekleştirildi.
Şalpazarı ve Tonya ilçeleri arasındaki Karakısrak Tepesi'nde düzenlenen şenliğe binlerce kişi katıldı.
Şenlikte konuşan Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, bu yıl 15'ncisi düzenlenen şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Doğancı Mahallesi Muhtarlığı ve Doğancı Derneği'nce düzenlenen şenlikte, yerel sanatçılar bir süre önce vefat eden Doğancılı sanatçı Çayan Hüseyin'in türkülerini seslendirdi.
Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel