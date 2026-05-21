İçişleri Bakanlığından 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, Batı Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün akşam saatlerine kadar, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, Niğde, Adana'nın kuzey ve doğu, Osmaniye, Hatay'ın kuzey, Kahramanmaraş'ın güney, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.