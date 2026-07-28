15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'nden Başsavcı Aksoy'a ziyaret

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, göreve yeni başlayan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başsavcı Aksoy, Sinop'taki görevine yeni başladığını belirterek, kentin huzurlu yapısından ve adliye ortamından olumlu izlenimler edindiğini söyledi. Aksoy, Sinop'a faydalı hizmetler sunmak için çalışacaklarını ifade etti.

Cemiyet Başkanı Cengiz Demirel de Aksoy'a yeni görevinde başarı dileyerek, basın ile yargı arasındaki iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA