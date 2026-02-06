Haberler

Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 yaşındaki Ali B., babasının haberi olmadan aldığı otomobillin kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 3 otomobile çarptı. Otomobilin takla attığı kazada araçtaki 8 çocuk yaralandı. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar yolu Caddesi'nde meydana geldi. Babasından habersiz aldığı otomobille Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne gelen ehliyetsiz sürücü 14 yaşındaki Ali B., derslerin bitiminin ardından 7 arkadaşını gezdirmek için araca bindirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar yolu Caddesi'nde meydana geldi. Babasından habersiz aldığı otomobille Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'ne gelen ehliyetsiz sürücü 14 yaşındaki Ali B., derslerin bitiminin ardından 7 arkadaşını gezdirmek için araca bindirdi.

3 ARACA ÇARPIP TAKLAT ATTI

Arkadaşlarıyla bir süre gezen Ali B., Karalar Yolu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp, takla attı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

8 ÇOCUK YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan Ali B. ile arkadaşları Sergen B.(14), İsmail Ş.(16), Efe D.(15), Bilal A.(15), Enes T.(16) ve Muhammed D. (16) itfaiye erlerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 7 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından korkup, yaralı halde bölgeden uzaklaşan Muhammed T. (16) ise kaza yerinin 13 kilometre uzağında rahatsızlanması sonucu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

