Manisa'da çaldığı otomobille kaçan çocuk yakalandı

Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çaldığı otomobille kaçan 14 yaşındaki çocuk, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yaralanarak yakalandı. Çalınan otomobil sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çaldığı otomobille kaçan 14 yaşındaki çocuk yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran A.K. evinin önündeki otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan polis, otomobilin Kazımkarabekir Mahallesi 354 Sokak'ta olduğunu tespit etti.

Burada polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracın lastiğinin patlamasına rağmen bir süre daha kaçmayı sürdürdü. Jant üzerinde yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerleyen otomobil, bir süre sonra hareket edemez hale geldi.

Aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, bir evin duvarından atlamak isterken düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün 14 yaşındaki Y.A. olduğu belirlendi. Y.A. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
