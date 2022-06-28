14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2) - Haberler

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14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı - Abdulkadir Aydınışık - Güncel
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14 yaşındaki çocuk, anne ve babasını darbeden ağabeyini öldürdü (2)

TUTUKLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden ağabeyi Harun Kaçmaz'ı (25) bıçakla öldüren A.K. (14), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden ağabeyi Harun Kaçmaz'ı (25) bıçakla öldüren A.K. (14), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Güncel

Balıkesir Edremit kavga Güncel Haberler

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