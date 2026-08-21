Batman'a yeni Üs Komutanı atandı

Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığına atanan Tuğgeneral Serkan Erişir, Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden Batman 14. İUS Üs Komutanlığına atanan Tuğgeneral Erişir, Vali Canalp'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Canalp, Erişir'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA