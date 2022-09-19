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14 günlük koşulsuz cayma hakkı kalkıyor

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14 günlük koşulsuz cayma hakkı kalkıyor

Eskişehirli Avukat Aslıcan Özgür İleli, Ticaret Bakanlığının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, 14 günlük koşulsuz cayma hakkının kalkacağını ifade etti.

Eskişehirli Avukat Aslıcan Özgür İleli, Ticaret Bakanlığının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, 14 günlük koşulsuz cayma hakkının kalkacağını ifade etti.

Avukat İleli, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 1 Ekim'den itibaren internet üzerinden alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerde artık koşulsuz iade hakkının olmayacağını anlattı. Diğer tüm ürünlerin iadesi için de tüketicinin kargo ücreti ödemek zorunda kalacağını belirten Avukat İleli, "Tüketiciye teslim edilen malın ayıplı olması halinde ise, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na bakmak gerekir. Kanunun 8. maddesinde, 'Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle, sözleşmeye aykırı olan maldır' şeklinde beyan edilmiştir. Bu maddeden yola çıkılmalıdır ve ayıplı malı geniş yorumlamamız gerekmektedir. Yeni düzenlemede; tüketici, telefon ve bilgisayar gibi ürünlerin paketini açmasa bile ürün iade edilmeyecek. Tüketici, ayıplı olan malın masraflarından sorumlu tutulmamalı. Bu hususlar, tüketici aleyhine sonuç doğurabilir. Günümüzde internet alışverişlerinde birçok mağduriyet yaşanarak hukuka ve yasaya aykırı alışverişler gerçekleşmektedir. Elektronik ürünlerin geri iade koşulunun olmaması, tüketiciyi birçok hak kaybına uğratacaktır. Bu konuya ilişkin ek bir düzenleme getirilmelidir. Tüketiciye daha fazla alan tanınmalıdır" dedi.

(Ertuğrul Altınel /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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