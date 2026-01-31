Haberler

Samsun'da haber alınamayan kadını arama çalışmaları 14 gündür sürüyor

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 14 gündür kayıp olan 60 yaşındaki epilepsi hastası Nimet Serdar için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin ihbarı üzerine Vezirköprü Kaymakamlığı önderliğinde güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri, ormanlık alanlar ve baraj göleti çevresinde arama yapıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 14 gündür haber alınamayan kadının bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Susuz Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan epilepsi hastası Nimet Serdar'ın (60) ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına AFAD Başkanlığı İHA personeli, Vezirköprü Jandarma Bot Timi, Asayiş Komando ve UMKE personeli, İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, arama köpekleriyle katılıyor.

Arazi, ormanlık alan, metruk yapılar ile baraj göleti ve çevresinde arama çalışmalarına devam ediliyor.

Arama çalışmalarında henüz Serdar'a ait bulguya ulaşılamadı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
