Çin'deki Kanton Fuarı'nda İlk Kez Kurulan Drone Alanları Küresel Alıcıların İlgisini Çekti

GUANGZHOU, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 139'uncusu 15 Nisan'da kapılarını açtı. Fuar, 32.000'in üzerindeki katılımcı firma sayısı ile yeni bir rekora imza attı.

İlk kez tüketici drone'ları ve zirai drone'lar için iki özel alan açılan fuarda, 24 drone şirketi yer aldı. Yerli ve yabancı alıcılarla dolup taşan stantlarda, hararetli pazarlıklar ve güçlü ticaret ivmesi göze çarpıyor.

Yeni drone alanlarında, insansız sistemler ve alçak irtifa ekonomisi alanındaki en güncel gelişmeler sergileniyor. Bunlar arasında tüketici, endüstriyel, zirai ve ağır yük drone'larının yanı sıra uçuş kontrol sistemleri, haritalama ekipmanları ve entegre çözümler de yer alıyor.

İnsanlı elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) teknolojisi üzerine çalışan yüksek teknoloji şirketi Guangdong Yesheen Havacılık Teknolojisi Şirketi, fuarda ultra hafif eVTOL uçağını sergilerken, kentsel hava ulaşımının geleceğini gözler önüne serdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ye Sheng, "İnsanlı eVTOL modeli 25 dakika uçuş süresine ve 60 km/saat seyir hızına sahip" dedi. 400.000 yuan (yaklaşık 58.670 ABD doları) değerindeki model, uluslararası rakiplerine kıyasla daha uygun maliyetli bir seçenek sunuyor. Maksimum 100 kilogram yük kapasitesi ile tamamen elektrikle çalışan model, acil kurtarma, su sporları ve turizm alanlarında hizmet veriyor.

Geçen yıl kurulan şirket, Kanton Fuarı'na ilk kez katılıyor. Şirketin hızlı büyümesini ülkenin sağlam tedarik zincirine bağlayan Ye, "Uçak tamamen orijinal, malzemelerinin yüzde 90'ından fazlası Çin üretimi. Bileşenlerin çoğu otomobille bir saat uzaklıktaki İnci Nehri Deltası'ndan temin ediliyor. Bu da ürünlerimizin yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı olmasına yardımcı oluyor" dedi. Stand, fuarın açılış gününde çok sayıda uluslararası alıcının ilgi odağı oldu. Müşterilerin çoğunlukla Rusya, Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Avrupa'dan olduğunu söyleyen Ye, açılıştan sonraki üç saat içinde, 50 ila 60 ön anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Ortadoğulu alıcı Eyal Yalik Nahum, eVTOL'u denedikten sonra oldukça etkilenmiş görünüyor. Nahum, "Buradaki her şey muhteşem. En son yenilikleri görmek için her yıl gelmeye değer. Bu, açıkça küresel eğilimi yansıtan, gerçekten de en son teknoloji" dedi.

Sudanlı alıcı Halid Elmanufi ise aracı "yenilikçi ve mükemmel" diye nitelendirdi. "Sapa, yol olmayan bölgelerdeki kaşifler ve madenciler için ideal. Araç, personel taşıyabilir, araştırmalar yapabilir ve verimli şekilde numune toplayabilir" diyen Elmanufi, Afrika'daki madencilik sektörü için bu araçları satın almayı ve tanıtmayı planladığını söyledi.

Haichuang Zhikong (Shandong) Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi'nin H15 elektrikli insansız helikopteri ise fuarın yıldızı oldu. 15 kilogram ağırlığındaki helikopter, 6 kilograma kadar yük taşıyabiliyor, 60 dakika uçabiliyor, 6. seviye rüzgarlara dayanabiliyor ve 4.000 metre yüksekliğe ulaşabiliyor. Araç, lojistik, kurtarma ve haritalama faaliyetleri için ideal.

Şirket temsilcisi, "Farklı pazarlar ve sektörler için özelleştirilmiş çözümler sunmada üstünlük sağlıyoruz ve uzun menzilli, ağır yük taşıma kapasiteli drone'lara yönelik küresel talebi karşılıyoruz" dedi. Açılış gününde standını 30'dan fazla ülke ve bölgeden alıcıların ziyaret ettiği şirket, 50'den fazla potansiyel müşteri kazanarak sipariş beklentilerini aştı.

Birçok uluslararası alıcı, Çinli drone üreticilerinin sağlam teknoloji, güvenilir kalite, güçlü inovasyon ve maliyet avantajlarına sahip olduğunu belirterek, bu özelliklerin onları küresel alçak irtifa ekonomisinde güvenilir ortaklar haline getirdiğini ifade etti.

İlk kez 1957 yılında düzenlenen Kanton Fuarı, yılda iki kez Guangzhou'da gerçekleştiriliyor. Çin'deki en uzun soluklu kapsamlı uluslararası ticaret etkinliği olan fuar, uzun süredir ülkenin dış ticaretinin önemli bir göstergesi olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua