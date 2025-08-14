13 Yaşındaki Zihinsel Engelli Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Güncelleme:
Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik arama çalışmaları sonrasında fındık bahçesinde bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

Günören Mahallesi'nde evinden ayrılan A.A'nın (13) dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin 5 saatlik arama çalışması sonrası çocuk evinden 10 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulundu.

Jandarma personelinin ambulansa götürdüğü çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
