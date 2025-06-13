13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla kalbi duran Alperen Ömer, gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLEN ÇOCUK TUTUKLANDIBolu'da, parkta çıkan kavgada attığı yumrukla Ömer Toprak'ın (15) ölümüne neden olan S.Ş. tutuklanırken, E.Y. (14) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN ÇOCUK TUTUKLANDI
Bolu'da, parkta çıkan kavgada attığı yumrukla Ömer Toprak'ın (15) ölümüne neden olan S.Ş. tutuklanırken, E.Y. (14) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mutlu YUCA/ BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel