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13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu İstanbul'da düzenlenecek

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İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu, 'Küresel Krizlere Kur'ani Çözümler' temasıyla 4-6 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. 60 ülkeden katılımcı, Kur'an perspektifinden insani ve toplumsal sorunlara çözüm arayacak.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu, "Küresel Krizlere Kur'ani Çözümler" temasıyla 4- 6 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Sempozyumun açılış programı 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), akademik oturumlar ise 5 ve 6 Ekim'de Pullman Istanbul Hotel'de düzenlenecek.

Etkinlikle, dünya gündemindeki insani ve toplumsal sorunlara Kur'an perspektifinden ve Bediüzzaman Said Nursi'nin fikirleri ışığında çözüm aranması hedefleniyor.

60 ülkeden katılımcılar İstanbul'da buluşacak

Dünyanın 5 kıtasından ve 60 ülkeden 448 uluslararası kurum ile kuruluşun temsil edildiği etkinlikte, gönderilen 668 tebliğ arasından seçim yapılacak.

Seçilecek akademisyen, alim, araştırmacı, medrese alimi, medya mensubu, kanaat önderi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri çağın güncel meselelerini uluslararası bir platformda değerlendirecek.

Sempozyumda 3 ana başlık öne çıkıyor

İnsanlığın yaşadığı derin manevi bunalım, toplumsal çözülme ve medeniyet krizi karşısında çözüm yollarının tartışılacağı sempozyumda öne çıkan 3 ana başlık, "Yeni Dünya Düzeninde Medeniyet Tasavvuru", "Vahiy Merkezli Toplum ve Aile İnşası" ve "Modern Çağın Manevi ve Sosyal Meseleleri" olarak belirlendi.

Sempozyumda Türkçe, Arapça, İngilizce, İspanyolca ve Rusça olmak üzere 5 dilde tebliğler sunulacak. Etkinlik boyunca Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde simultane tercüme sağlanacak.

Kayıt işlemleri ve detaylı bilgiye "www.bediuzzamansymposium.org" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
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