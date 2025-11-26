Haberler

13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması Ödülleri Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye genelinde düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda toplam 6 milyon 200 bin lira para ve 46 umre ödülü verilecek. Bu yıl 'İlk Sözleşmeni Hatırla!' sloganıyla gerçekleşen yarışma, katılımcılara iman esaslarını ve hayatı anlamlandırmayı öğrenme fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nda verilecek ödüller belli oldu.

"Gerçek ödül, bilgidir" anlayışıyla hareket eden ve bu yıl "İlk Sözleşmeni Hatırla!" sloganıyla düzenlenen yarışmada, toplamda 6 milyon 200 bin lira para ve 46 kişiye umre ödülü verilecek.

Tüm kitapseverlerin kaydolabileceği yarışmada katılımcılar, kaynak eserler eşliğinde iman esaslarını, kulluk bilincini ve hayatı anlamlandırmanın yollarını yeniden keşfedecek.

Yarışma bu sene "Nasıl inanmalı?" sorusuna odaklanıyor

Bugüne kadar her yaştan milyonlarca insana kitap okuma alışkanlığı kazandıran, başvuruların devam ettiği yarışma, bu sene "Nasıl inanmalı?" sorusuna odaklanıyor.

İnsanın yaratılışından beri taşıdığı hakikati yeniden hatırlatan "İlk Sözleşmeni Hatırla!" sloganıyla düzenlenen yarışmada, katılımcıların kaynak eserler eşliğinde iman esaslarını, kulluk bilincini ve hayatı anlamlandırmanın yollarını keşfetmeleri amaçlanıyor.

Yarışmacıların sadece bilgi edinmekle kalmayıp okuduklarını kendi hayatlarına taşıyarak kalplerinde ve zihinlerinde bir yeniden inşa süreci yaşamaları hedefleniyor.

Ödüllere "Takım Liderleri" kategorisi eklendi

İlkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat düzeyinde 5 ayrı kategoride yapılacak yarışmanın ödüllerine "Takım Liderleri" kategorisi de eklendi.

"Milli Eğitim Takım Lideri", "STK Takım Lideri" ve "Bağımsız Takım Lideri" kategorilerinde yarışma şartnamesinde belirtilen kriterlere göre başarılı olan liderler de umre ve para ödülü kazanabilecek.

Her kategoride dereceye giren yarışmacılara ek olarak çekilişle belirlenecek katılımcılarla birlikte 46 kişi umre hediyesi kazanacak.

Yarışmada kategorilerde ilk 100'e girenlere şartnameye göre 15 bin, 12 bin, 10 bin ve 5 bin liralık ödüller verilecek.

Detaylı bilgilere, kayıt formuna ve sınav takvimine "www.ufkayolculuk.com" internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
