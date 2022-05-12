13 TL'lik su faturası için öldürülen kiracının eşi: Yüzüstü yatıyordu, 'Hakkını helal et' dedi

KONYA'da ortak ödedikleri 66 TL'lik Su faturasının kendisine düşen bölümünü 13 TL eksik ödediği nedeniyle ev sahibinin oğlu Hüseyin Mahir (31) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Mevlüt Kapan'ın (35) eşi Havva Kapan (28), "Eşimin inlemesini duydum. Yüzüstü yatıyordu, başını kaldırdı ve 'Hakkını helal et' dedi. Sonra bağırıp inlemeye, 'Yandım anam' demeye başladı" dedi.

Olay, pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak ustası Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in kiracısı, belediyenin spor merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan, 66 lira gelen su faturasının kendisine düşen 33 liralık kısmını 13 lira eksik ödediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin Mahir, Kapan ile kavgayı ayırmaya çalışan onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e (32) tüfekle ateş etti. Kapan kasığından, Gürler de elinden yaralandı. Çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kapan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Mahir, olayın ardından yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.

Şüphelinin en ağır cezayı almasını isteyen Mevlüt Kapan, "Bizim ciğerimiz nasıl yandıysa, o da içeride çürüsün. Bu çocukların hakkı böyle basite alınmamalı. Adam pusuya yatmış, pusuda benim yeğenimin gelmesini beklemiş. Deseydi ki, 'bu ay paran yoksa öbür ay ver' zaten o parayı vermeme şansı yok. Yeğenim zaten parayı vermiş. Sonuna kadar da davacıyım" diye konuştu.