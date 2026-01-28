Haberler

13'ü kırmızı bültenle aranan 14 suçlu, yurda getirildi

13'ü kırmızı bültenle aranan 14 suçlu, yurda getirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ülkede kırmızı bültenle aranan 13 suçlunun yakalandığını açıkladı. Yakalanan suçlular arasında çeşitli organize suçlardan aranan kişiler yer alıyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ile ulusal seviyede aranan 1 suçlu olmak üzere toplam 14 suçlunun 5 ülkede yakalanarak yurda getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayı sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; Hırvatistan'da yakalanarak yurda iadesi sağlanan kırmızı bültenle aranan suçlulardan 'Çirkinler' organize suç örgütü yöneticisi C.A., 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'Basit yaralama', 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Yağma', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arandığı belirtildi.

GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Gürcistan'da yakalanan, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan suçlulardan S.A. 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma' suçundan arandığı ifade edildi. O.R.Y. 'Yağma' suçundan, K.İ. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, A.A. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' suçlarından, K.K. 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçlarından arandığı bildirildi. M.A. 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, E.K. 'Hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından, S.Y. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından arandığı belirtildi.

ULUSAL SEVİYEDE ARAMA

Almanya'da yakalanan, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan suçlulardan M.A.Y. 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve muhtelif suçlardan, A.M. 'Kasten öldürme' suçundan arandığı ifade edildi. Ermenistan'da yakalanan D.G. 'Nitelikli kasten öldürme', 'Nitelikli yağma', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı bildirildi. Karadağ'da yakalanan H.S.Ç. 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı açıklandı. Gürcistan'da yakalanan C.B. ise 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Yağma' suçlarından ulusal seviyede arandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor

Masa kuruldu! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Vincenzo Montella'nın balık ekmek keyfi

Onu daha önce böyle görmediniz! Ünlü ismin balık ekmek keyfi
Galatasaray taraftarını korkutan görüntü

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü
Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı

Yoksa ayrılacak! Icardi'nin Galatasaray'dan ne istediği ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi isyan ettiren görüntü