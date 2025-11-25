13. Dünya Vakıf Sempozyumu Rabat'ta Başladı

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 13'üncü Dünya Vakıf Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye'den akademik katılımla başladı.

Fes Karaviyyin Üniversitesi'ne bağlı Daru'l-Hadis el-Hasseniye Enstitüsü'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış oturumunda Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ahmed et-Tevfik konuşma yaptı.

Et-Tevfik, konuşmasında, vakıfların geliştirilmesinin vakfın Allah rızası için yapılmasına ve vakıf yöneticilerine duyulan güvene bağlı olduğunu belirtti.

Bakan Et-Tevfik, Fas'taki vakıf gelirlerinin, devlet bütçesinden karşılanan din hizmetleri ihtiyaçlarının yüzde onundan daha azını karşılayabildiğini söyledi.

Bu yıl ilk kez Afrika'da düzenlenen sempozyum; Daru'l-Hadis el-Hasseniye ev sahipliğinde, Malezya Ulusal Üniversitesi bünyesindeki Sivil İslam Vakfı ve uluslararası ortakların işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, 15'ten fazla ülkeden temsilcileri ağırlıyor. Sempozyumun teması ise "Vakıf Sisteminin Yeniden Tasarlanması: Kurumsal Esneklik ve Uyum İçin Yönetişimde Yenilikler" olarak belirlendi.

Konferansın ilk günündeki "Vakıf Uygulayıcıları Paneli" oturumunda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Recep Şükrü Balkan, "Türkiye Diyanet Vakfı'nın Yarım Asırlık Serüveni" başlıklı sunum yaptı.

Balkan, TDV'nin 50 yıllık vakıf faaliyetlerini ve kurumsal tecrübesini katılımcılarla paylaştı.

Malezya Din İşleri Bakanı Muhammad Naim Mokhtar ile Ürdünlü Prens Hasan bin Talalın video mesajları da programda yer aldı.

Sempozyum, 27 Kasım'da sona erecek.