Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "13. Boğaziçi Film Festivali"nin kısa ve belgesel filmleri açıklandı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle 7-14 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde, kısa ve belgesel film kategorisinde 31 yapım seyirciyle buluşacak.

Bu yıl "Ulusal Kısa Film" seçkisinde, Vikki Bardot tarafından yönetilen "Bir Başkasının Rüyası", Nevzat Doğan'ın "Bir Turna Kuşu Yapmak", Hamdi Furkan Yıldırım imzalı "Defne", Gizem İbak'ın "Eudaimonia", Oğuz Akyol'un "Hatırlanacak Ne Var?", İsmail Hakkı Koçak'ın "Kesik Kulak", Ömer Yavuzoğlu'nun "Köpeklerin Gecesi", Turgut Kanal'ın "Mümeyyiz", Ezgi Temel'in "Sakın Söyleme" ve Emel Bulut'un "Susmuşlar Eşiği" filmleri yer alıyor.

"Uluslararası Kısa Film" seçkisinde ise İran yapımı "Attitude" ve "Thread", İtalya yapımı "Comunque Bene", Rusya yapımı "Don't You Dare", İspanya yapımı "Ne Me Quitte Pas" ve "Video Store 2001", Norveç yapımı "Pet- Extermination", Birleşik Krallık yapımı "There Will Come Soft Rains", Fransa yapımı Linda Lo imzalı "We Had Fun" ve "Ya Hanouni" filmi izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Belgesel seçkisinde Mehmet Ali Poyraz imzalı "Ağaç Adam", yönetmenliğini Kenan Diler'in üstlendiği "Kavak Ağacının Gölgesinde", Lütfi Öz'ün yönettiği "Mukaddes", Dino Omeroviç imzalı "Nena Sena", Tolga Oskar'ın yönettiği "Nilgün", Abdullah Harun İlhan imzalı "Özgür Kelimeler: Gazelli Bir Şair", Yalçın Çiftçi imzalı "Pirlerin Düğünü" yönetmenliğini Caner Kaldı'nın yaptığı "Sessiz Çizgiler", Güneş Kazdal ve Jehan Barbur'dan "Tanıştığıma Memnun Oldum", Kerem Kurtuluş'un yönettiği "Toprağa Dönüş" ve Murat K. Toy ve Selin Aktaş'tan "Üstad Mehmed: Siyah Kalem" adlı yapım büyük ödül için yarışacak.

Belgesel dalında "En İyi Film" seçilen yapım 100 bin lira, Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen yapımsa 50 bin lira para ödülünün sahibi olacak.

Kısa film dalında da ulusal ve uluslararası kategorilerde "En İyi Film" seçilen yapımlara 50'şer bin lira ödül verilirken, yönetmen Ahmet Uluçay anısına verilen Büyük Ödül'ün sahibi ise 100 bin lira ile ödüllendirilecek.

Turkcell ve Türk Hava Yollarının ana sponsorluğunu üstlendiği festivale dair detaylı bilgiye "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir.