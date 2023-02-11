129'UNCU SAATTE ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
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ADIYAMAN'da yıkılan binanın enkazında kalan Kazım Kaya (72), 129'uncu saatte sağ çıkarıldı.
ADIYAMAN'da yıkılan binanın enkazında kalan Kazım Kaya (72), 129'uncu saatte sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, 6'ıncı günde de arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. UMKE ile çalışan Bitlis AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde yıkılan Özer Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü. Ekipler, 129'uncu saatte Kazım Kaya'yı (72) enkazdan sağ çıkardı. Kaya, sedyeye alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)
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Haber: Özcan ÇİRİŞ/ADIYAMAN, (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel