129'UNCU SAATTE ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI Güncel Haberler ADIYAMAN'da yıkılan binanın enkazında kalan Kazım Kaya (72), 129'uncu saatte sağ çıkarıldı. ADIYAMAN'da yıkılan binanın enkazında kalan Kazım Kaya (72), 129'uncu saatte sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, 6'ıncı günde de arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. UMKE ile çalışan Bitlis AFAD ekipleri, Sümerevler Mahallesi'nde yıkılan Özer Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü. Ekipler, 129'uncu saatte Kazım Kaya'yı (72) enkazdan sağ çıkardı. Kaya, sedyeye alınıp, ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA) -Görüntü geçiliyor Haber: Özcan ÇİRİŞ/ADIYAMAN, (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Kazım Kaya Adıyaman Güncel Haberler

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