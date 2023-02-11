125'İNCİ SAATTE KURTARILDI, MADENCİYİ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ Güncel Haberler MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde depremin 125'inci saatinde Halime Gürbüz sıkıştığı enkazdan maden işçileri tarafından sağ kurtarıldı. MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde depremin 125'inci saatinde Halime Gürbüz sıkıştığı enkazdan maden işçileri tarafından sağ kurtarıldı. Halime Gürbüz maden işçisini yanağından öperek teşekkür etti. Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessesesi'nde görevli maden işçileri, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremin 125'inci saatinde enkaz altında kalan Halime Gürbüz'ü sağ kurtardı. Maden işçileri, Halime Gürbüz'e sakin olması çağrısı yaparken, o kendisini kurtaran maden işçisini yanağından öperek teşekkür etti. Halime Gürbüz ayağının kırık olduğunu söyledi. Hastaneye kaldırılan Halime Gürbüz tedavi altına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Türkiye Taşkömürü Kurumu Halime Gürbüz Malatya Maden Güncel Haberler

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