12 Yıl Firari Kalan Cinsel İstismar Hükümlüsü Yakalandı

12 Yıl Firari Kalan Cinsel İstismar Hükümlüsü Yakalandı
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Samsun'da 12 yıldır firari olan ve zihinsel engelli kardeşine cinsel istismar suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan U.E., emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlünün farklı kimliklerle gizlendiği öğrenildi.

Samsun'da 12 yıldır aranan ve hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zihinsel engelli kardeşine yönelik cinsel istismar suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır firari olarak aranan U.E'yi (60) yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekipler, firarinin uzun yıllar farklı adreslerde kaldığını, başka bir kimliğe bürünerek gizlendiğini ve çevresine kendini farklı isimle tanıttığını tespit etti.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, kardeşini otogara almak için giden firarinin kullandığı aracı Havza ilçesinde durdurdu.

Araçta yakalanan hükümlü, adli mercilerce cezaevine teslim edildi.

Öte yandan firarinin bir çiftlikte hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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