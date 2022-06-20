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12 yaşındaki Yusuf'u, 13 yaşındaki çocuk bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Öndoğan - Güncel
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12 yaşındaki Yusuf'u, 13 yaşındaki çocuk bıçakladı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Yusuf A. (12), sokak ortasında Eyüp K. (13) tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Yusuf A. (12), sokak ortasında Eyüp K. (13) tarafından karnından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf A., iddiaya göre, sokakta arkadaşları ile yürürken Eyüp K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Yusuf A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Eyüp K. de polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Öndoğan - Güncel

Besni Eyüp Güncel Haberler

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