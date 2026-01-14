Karla kaplanan trafik levhalarını temizleyen 12 yaşındaki Kadir Emin, takdir toplandı

SAMSUN'da ortaokul öğrencisi Kadir Emin Gürsoy (12), karla kaplı olan kavşaktaki trafik levhalarını fırçayla temizledi. Sanal medyada yayınlanan video, izleyenlerden takdir topladı. Kadir Emin Gürsoy, "Sürücülerin yönünü şaşırmaması için temizledim" dedi.

Kentte 12 Ocak'ta etkili olan kar yağışı sonrası, annesi Özlem (37) ve ablası Dilara Gürsoy (15) ile Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki evlerinin önüne inen Hasköy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Kadir Emin Gürsoy, önce ailelerine ait otomobilin üzerindeki karları fırçayla temizledi. Annesi ve ablasıyla karın keyfini çıkaran Kadir Emin Gürsoy, yürüyüşü sırasında Hasköy Meydanı'na yeni yapılan kavşakta trafik levhalarının karla kaplandığını fark etti. Gürsoy, elindeki fırçayla levhaların üzerindeki karları temizledi. Özlem Gürsoy da oğlunun trafik levhalarını temizleyişini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sanal medya hesabına yükledi. Kısa sürede yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcıdan olumlu yorum ve beğeni aldı.

'KAZA OLMAMASI İÇİN TEMİZLEDİM'

Karda gezmeyi sevdiğini ifade eden Kadir Emir Gürsoy, "Kar yağdığında kar topu oynamak için annem ve ablamla birlikte dışarı çıktık. İlk önce arabamızı fırçayla kardan temizledim. Daha sonra karda yürürken yeni yapılan Hasköy Meydanı'ndaki kavşakta bulunan trafik tabelaları karla kaplı olduğunu gördüm. Ben de olası bir kaza olmaması ve araçların yönünü şaşırmaması için tabelaları temizledim" diye konuştu.

Örnek davranışı nedeniyle oğlunu tebrik eden Özlem Gürsoy, "Önceki akşam çok kar yağıyordu. Aşağıya indik. Hem kar topu oynadık hem de arabayı temizledik. Ondan sonra yürüyüş yapınca Hasköy Meydanı'na gittik. Yeni yapılan bir kavşak vardı. Kadir de yeni yapılan kavşakta herhangi bir kaza olmasın diye karla kaplı olan trafik levhalarını temizledi. Onları temizlerken ben de videosunu çektim. Sanal medyada paylaşınca yoğun ilgi gördü. Bu kadar olumlu bir tepki alacağını ben de tahmin etmiyordum. Güzel geri dönüşler oldu. Bu çok hoşumuza gitti. Bizim için güzel bir anı oldu. Bütün çocukların böyle duyarlı davranmasını öneriyorum. Çocuğumu da örnek davranışından dolayı tebrik ediyorum" dedi.