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12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, ailesinden habersiz olarak araç kullanırken kaza yaptı. Kaza anı ve çocuğun yaralanması kameraya yansıdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 12 yaşındaki M.A.K., ailesinden habersiz hafif ticari aracı kullanıp, seyir halindeyken cep telefonuyla görüntü çekerken kaza yaptı. Kaza anı ve yaralanan M.A.K.'nın acı içinde bağırışları kameraya yansıdı.

AİLESİNDEN İZİNSİZ ALDIĞI ARABAYLA KAZA YAPTI

Kaza, pazar günü akşam saatlerinde Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinden izin almadan kendilerine ait hafif ticari aracı alan M.A.K., gezintiye çıktı. Seyir halindeyken bir elinde direksiyon diğer elinde cep telefonu, bu anları kaydetmeye çalışan M.A.K., hızını artırınca direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki araziye savruldu.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ve yaralanan M.A.K.'nin acı içinde bağırışları kameraya yansıdı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.K.'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyşehir Güncel Yaşam Konya Çocuk Kaza

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Yorumlar (4)

Savaş Esentürk:

Zerre kadar üzülmüyorum hak etmiş

2
0
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Umut Yağcı:

Gebwrmediğine dua et

1
0
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1gerceklerinsesi:

Senin boyun kaç ha

1
0
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Veysel Bırgun:

Şu şekilde iyi olmuş, birine zarar vermeden belasını bulmuş.

0
0
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