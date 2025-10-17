Haberler

12 Yaşındaki Çocuğu Av Tüfeğiyle Öldüren Şahıs İntihar Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yasin Ataş, 12 yaşındaki kuzeni Emir Ali Aktaş'ı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

1) 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜP, ARDINDAN KENDİNİ VURDU

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasin Ataş (59), kuzeniyle ekmek almaya giden Emir Ali Aktaş'ı (12) av tüfeğiyle vurarak öldürüp, ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ataş elinde tüfekle sokağa çıktı. Bu sırada 33 BBZ 280 plakalı otomobille ekmek almaya gelen kuzenler Emir Ali Aktaş ile Mustafa Aktaş'a (20), ardından yoldan geçen Ali Bozan'a da ateş etti. Bölgedeki otomobilini de ateşe veren Ataş, aynı tüfekle intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Yasin Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Aktaş ile Ali Bozan, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yasin Ataş'ın psikolojik sorunları olduğu daha önce de tüfekle rasgele ateş ettiği ileri sürüldü.

