12 Yaşındaki Araba Hırsızı Çocuk Polisi Şaşırttı

ABD'de 12 yaşındaki bir çocuk, 89 farklı olayla suçlanan bir araba hırsızı olarak göz altına alındı. Polis, güvenlik kameraları sayesinde çocuğu tespit etti ve yakaladı. Çocuğa karşı daha fazla dava açılabileceği belirtiliyor.

12 yaşındayken siz ne yapıyordunuz? Ben muhtemelen günlerimi okula giderek, oyun oynayarak ve sevdiğim çizgi filmleri izleyerek geçiriyordum. Çoğu okuyucumuzun da benzer bir çoçukluk geçirdiğini düşünüyorum. Ancak ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan bu çocuk için durum çok daha farklı.

12 yaşındaki araba hırsızı çocuk, polisi hayretler içerisinde bıraktı

ABD'de geçtiğimiz gün araba hırsızlığından göz altına alınan 12 yaşındaki çocuk 89 farklı olay ile suçlanıyor. Yerel haber kanalı Fox5'in bildirdiğine göre, yaşı nedeniyle yetkililer tarafından adı verilmeyen çocuk 84 kez arabalara girmek ve beş kez de yasak bölgelere giriş suçlarını işlemiş durumda.

Bölgedeki birçok kişi tarafından geçtiğimiz ay araba hırsızlığı olaylarının bildirilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları sayesinde 12 yaşındaki küçük araba hırsızını tespit etmeyi başardı. 12 yaşındaki çocuğun arabalara girerkenki görüntülerini ele geçiren polisler, sonrasında ise çocuğu yakaladı.

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Yetkililere göre, 12 yaşındaki araba hırsızı, bir aylık bir süre içinde Kuzey Otoyolu Koridoru boyunca onlarca araca girdi. Polis memurları, çok sayıda zorla girme olayının bir sonucu olarak, çocuğa karşı daha fazla davanın açılabileceğini de sözlerine ekledi.

Georgia eyaletinde, 17 yaşına kadar olan kişiler yetişkin sayılmıyor. Ancak eyalet genelinde cezai kovuşturma için asgari yaş ise 13 olarak belirtiliyor. Bu yüzden küçük araba hırsızı, işlediği suçlardan dolayı devlet tarafından yargılanabilecek. Ancak henüz bu konuda net bir açıklama yapılmış değil.

ABD genelinde 12 yaşında araba hırsızlığı yapan bu çocuk gündem olmuş durumda. Peki siz bu çocuk araba hırsızı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.